Un hostal per reallotjar persones de manera urgent

A través d'aquesta adjudicació, que ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones que ho necessitin podran gaudir de serveis "de diferent natura que giren entorn a l'allotjament, com a prestació principal per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones que es troben en una situació d’urgència social a Andorra", tal com consta publicat al BOPA.Quan el departament d'Afers Socials rep una demanda d'una persona que necessita ser reallotjada de manera immediata i urgent compta amb el recurs d'un hostal on poder reubicar-la temporalment. I precisament per "garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones que es troben en una situació d'urgència social" el Govern ha procedit a l'adjudicació definitiva de l'hostalatge a la pensió Roser per un impor de 836 euros mensuals i per un termini que expirarà el 30 de juny del 2027.