Un hotel d’Encamp solidari

Treballadors de l’hotel Hermus, a Encamp, han endegat una iniciativa a les xarxes per oferir el producte fresc i altres aliments de què disposen a persones que ho puguin necessitar. L’acció respon al fet que l'hotel ha tancat precipitadament la temporada i han decidit compartir tot el producte que els ha quedat al rebost amb les persones que més ho puguin necessitar per fer “un confinament més confortable”. En un seguir de publicacions a les xarxes, els mateixos treballadors de l’Hermus expliquen que “disposem d’aliments com fruites i verdures en perfecte estat que no tindran sortida i és una pena que no es puguin aprofitar”.

Afegeixen que, tot i que no es fan malbé, disposen de gelats “perquè els nens els puguin gaudir i, tot i que no en sigui temporada, en triïn un de xocolata i el confinament sigui més agradable”. L’hotel Hermus anima a altres establiments hotelers d’Andorra que hagin hagut d’acabar la temporada anticipadament a seguir la iniciativa i donar els productes que tenen en estoc a les persones que més ho necessitin.