Els hotelers catalans creuen que el pla de desconfinament a Espanya és “una barbaritat”

El sector de l' hoteleria a Catalunya considera que el pla de desconfinament que ha previst l'executiu espanyol empitjora la situació que està vivint el gremi i en cap cas resol els problemes importants a què ha de fer front per tal de reactivar l'activitat. És més, en opinió dels hotelers el full de ruta del Govern presidit per Pedro Sánchez complica encara més la situació.

El gremi d’hotelers de Barcelona ha qualificat de “ barbaritat" el fet que es permeti la possibilitat d'obrir els establiments quan, per contra, no es permetran els desplaçaments entre províncies i es mantindran tancades les fronteres. Unes restriccions que per sentit comú farà que no hi hagi turistes i, en conseqüència, els establiments estaran buits i sense ingressos.

El fet que es permeti la reobertura parcial dels hotels fa que els empresaris no puguin prorrogar els ERTOs que molts han fet emparant-se en causes de força major i en la convalidació europea de protocols. Aquest fet complica la viabilitat del sector, que reclama un pla específic per salvar un dels pilars econòmics de l'activitat turística espanyola.

Els professionals de l'hoteleria afegeixen que sense lliure circulació de persones per tot el territori, i sense que s’aixequin les restriccions de pas per les fronteres, obrir els hotels és abocar-los a la fallida, i més tenint en compte la limitació del 30% dels aforaments.