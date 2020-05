Els hotels confien en les reserves que no s’han anul·lat per salvar l’estiu

El mes de juny no sembla el més indicat perquè el sector hoteler retorni a la normalitat. Al juliol i l’agost, però, i si es mantenen les reserves que molts viatgers van fer abans de l’emergència sanitària, l’escenari podria ser més optimista. Així ho han explicat a l’ARA Andorra diversos hotelers que preveuen obrir a partir de l’1 de juliol.

“Alguns no reobriran perquè o bé no tenen cap reserva o bé les que tenen no són suficients perquè surtin els números”, apunta el responsable d’hoteleria d’un grup empresarial que gestiona diversos establiments al país. “En principi reobrirem almenys un hotel, ja que hi tenim força reserves anteriors a la crisi” que no s’han anul·lat. “Si no cauen les reserves que ens van fer abans del confinament, i per poc que sigui n’entrin algunes de noves, podem fer uns mesos de juliol i agost acceptables malgrat les circumstàncies”.

Altres empresaris del sector prefereixen esperar abans de pronunciar-se, i una part considera que els sortirà més a compte esperar a la propera temporada d’hivern i passar els pròxims mesos amb els ERTO. “Aprofitarem per fer alguns treballs de manteniment, per adaptar l’hotel a les noves exigències sanitàries”, explica una responsable d’un hotel del Pas de la Casa.

Cal recordar que la setmana passada des de la Unió Hotelera es va indicar que no esperen una gran afluència de turistes ni un elevat percentatge d'ocupació als inicis, però es van mostrar esperançants que això sigui progressiu i que de mica en mica la gent s'animi.