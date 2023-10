Ibai bromeja sobre la posició de Piqué amb el Govern d'Andorra

Andorra la VellaL'influent streamer i creador de contingut esportiu, Ibai Llanos, ha creat un rebombori a les xarxes socials en burlar-se de la situació del FC Andorra, del qual Gerard Piqué és el president. La polèmica va esclatar després que Piqué compartís un tuit expressant la seva frustració sobre la situació del club i l'ús de l'Estadi Nacional per a LaLiga.

El tuit de Piqué, que va provocar un esclat d'atenció internacional, deia: "Hem invertit més de quatre milions d'euros a adequar l'Estadi Nacional perquè LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra en condicions per competir l'any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda cap altra solució que marxar i canviar el nom del club. Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional."

En resposta a aquest tuit, Ibai Llanos va compartir el següent missatge: "Rarillo el Rayo de Barcelona contra Sporting de Gijón que habrà en la 24/25. Iré con el sporting puxa asturies", amb un to irònic i burlant-se de la situació del FC Andorra.

Aquesta interacció entre Gerard Piqué i Ibai Llanos ha generat un gran rebombori a les xarxes socials i ha estat comentada àmpliament. Mentre alguns veuen les bromes com una forma de distensió en un moment de tensió per al club, altres podrien considerar-les com un menyspreu a la situació del FC Andorra.