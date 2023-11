Idealista assegura que llogar un pis al centre costa 700 euros

Andorra la VellaEl portal Immobiliari espanyol Idealista ha fet un reportatge sobre el que significa per a un espanyol traslladar-se a viure a Andorra. El recull inclou algunes afirmacions controvertides com que "Andorra ofereix un nivell de vida bastant assequible en comparació amb altres països europeus". I potser la més cridanera, tenint en compte que el portal té desenes d'habitatges en el centre que ofereix per llogar. El més econòmic és de 1.700 euros al mes i la resta ja estan per sobre dels dos mil euros.

El reportatge recull que:

El cost de vida a Andorra és un factor crucial a considerar abans de prendre la decisió de mudar-se. En general, Andorra ofereix un nivell de vida bastant assequible en comparació amb altres països europeus. No obstant això, la quantitat exacta de diners que necessitaràs dependrà del teu estil de vida i les teves necessitats individuals.

En termes d'habitatge, els preus poden variar depenent de la ubicació i el tipus de propietat. Les zones més turístiques i cèntriques solen tenir preus més alts, mentre que en les zones més residencials i allunyades del centre és possible trobar opcions més econòmiques. A més, és important tenir en compte altres despeses com l'alimentació, transport, serveis i oci, encara que aquests costos poden ser més baixos que en altres països.

Per a ajudar-te a entendre millor els preus a Andorra, t'oferim un desglossament aproximat de les despeses mensuals bàsiques:

Habitatge: El lloguer d'un apartament d'una habitació en el centre de la ciutat pot costar al voltant de 700 euros, mentre que fora del centre pot baixar a 600 euros.

Alimentació: El preu dels aliments a Andorra és bastant raonable, amb un pressupost mensual d'al voltant de 200 euros per a una persona.

Transport: Andorra és un país petit, per la qual cosa els costos de transport solen ser baixos. Un bitllet d'autobús costa al voltant de 1,50 euros.

Serveis: Els serveis bàsics com a electricitat, calefacció, refrigeració, aigua i escombraries per a un apartament de 85 m² poden costar al voltant de 100 euros al mes.

Oci: Un sopar en un restaurant de rang mitjà pot costar al voltant de 40 euros, mentre que una entrada de cinema ronda els 8 euros.