Idealista veu "més fàcil que mai" adquirir un habitatge a Andorra

Andorra la VellaIdealista ha publicat al seu blog un llistat d’immobles d’obra nova a la venda a Andorra on a més declaren que és “més fàcil que mai”. Destaquen alguns avantatges d’adquirir un immoble a Andorra com poden ser: “estalvi en impostos”, “ajudes i subvencions”, “avantatges referents al confort i seguretat” o “garantia del promotor i del constructor”.

En aquest llistat d’habitatges d’adquisició “fàcil” es pot trobar una casa de 50 m2 per 163.000 euros a Sant Julià. En el següent lloc d’aquesta llista es troba aquest estudi de 37 m2 en venda en camí de l´Església s/n, La Massana, per 221.000 euros. Seguidament, es pot trobar un pis en venda en carrer Bisbe Princep Iglesias, 17, en el centre d’Andorra la Vella, de 44 m2 i per un preu de 294.000 euros.