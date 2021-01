Es nega a identificar-se i a posar-se la mascareta i acaba detingut

La policia va detenir dimarts la setmana passada un home resident de 30 anys a Sant Julià de Lòria que arran d'una forta discussió en un domicili particular va tenir "una actitud desafiant i poc col·laboradora" amb els agents, negant-se a identificar-se i també a posar-se la mascareta. Durant la detenció, també va insultar els policies per la qual cosa va ser detingut per injúries i resistència greu als agents.

Aquesta és una de les divuit detencions que la policia va dur a terme la setmana passada i entre les quals cal destacar, també, la del conductor de 54 anys que fa dos diumenges va tenir un accident amb un camió a Encamp. Cal recordar que l'home va resultar ferit i que en la prova d'alcoholèmia que se li va practicar va donar un resultat de 2,05 grams d'alcohol per litre de sang, motiu pel qual va ser detingut acusat, també, d'un delicte contra la integritat física, ja que l'acompanyant va resultar ferida.

Cal destacar que en total la policia ha dut a terme aquesta darrera setmana sis detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol i que entre aquestes hi ha la d'un conductor de 42 anys que va donar 1,19 grams d'alcohol per litre de sang. En el marc d'aquest arrest la policia va detenir també l'acompanyant, una dona de 27 anys per injúries i resistència greu als agents, als quals hauria insultat i desobeït, segons informa la policia.

Pel que fa als delictes relacionats amb la salut pública, a banda de les sis detencions relacionades amb l'operació ' Queen' cal destacar la d'un no resident de 43 anys que va ser controlat a Andorra la Vella en possessió de 0,7 grams d'heroïna. La troballa va tenir lloc en el marc d'un avís que la policia havia rebut per un petit furt de mercaderia en un establiment comercial. També va ser arrestat a la frontera del riu Runer un turista de 30 anys que estava en possessió de 2,5 grams de cocaïna, quan accedia al Principat en un vehicle particular.

Una altra detenció destacada va ser la d'un resident de 52 anys per violència de gènere. La policia va intervenir a Sant Julià de Lòria alertada per l'exparella de l'home, que manifestava haver estat agredida i amenaçada de mort.

A l'últim, la policia va detenir a la frontera del riu Runer un resident de 38 anys per incomplir una ordenança penal de suspensió del carnet de conduir.