Les imatges de l'acte institucional de la Seu per la Diada nacional de Catalunya

Andorra la VellaCatalunya celebra l'onze de setembre la seva Diada nacional i la Seu s'ha sumat amb un acte de commemoració.

L'acte ha disposat d'un recital de poemes, música, i la lectura d'un manifest, tal com recull Ràdio Seu. També s'ha fet la hissada de la Senyera, tal com s'observa al vídeo. La interpretació del Cant dels Segadors i una ballada de sardanes tampoc han faltat a la cita.