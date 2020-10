Un vídeo amb imatges de gent menjant al carrer lamenta que Andorra hagi “quedat molt malament” amb els turistes

L’usuari de Facebook Josito Torres ha publicat aquest diumenge un vídeo a les xarxes socials que denuncia que la mesura empesa pel Govern de tancar els bars, excepte els que ofereixen menjar per emportar, ha generat situacions com les vistes aquest cap de setmana, de molta afluència de visites per la festivitat espanyola, de gent menjant al carrer.



El vídeo, que ha estat visionat més de 8.000 vegades, qüestiona la mesura governamental perquè les imatges de carrers plens i gent menjant a les places ha fet quedar “malament” Andorra “amb els turistes”.