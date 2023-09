Imma Tor considera que la ruptura de Mònaco amb Europa no afectarà l'Acord andorrà

Andorra la VellaLa ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Imma Tor, ha assegurat que no es mostra “preocupada” per les declaracions del vicepresident de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, en les quals afirmava que mai s’acceptaria tot el que el Principat vol consolidar.

Preguntada sobre aquesta qüestió en una compareixença pública realitzada aquest divendres davant la comissió legislativa de Política Exterior, ha indicat que les declaracions de Schinas “no estan en línia” amb el que li transmeten els negociadors.

Tor també ha remarcat que Schinas no participa en les negociacions, sinó que aquestes depenen d’un altre vicepresident, Maros Sefcovic, i que tenen constància “que estan avançant molt bé”.

La ministra ha evitat valorar la posició de Mònaco assegurant que no li toca “jutjar aquesta decisió”. A més, ha garantit que el moviment monegasc no tindrà impacte en les negociacions que continuen per part d’Andorra i San Marino, tot i que una part de l’acord es tractés de forma conjunta entre els tres estats.