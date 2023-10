La immobiliària de luxe John Taylor aterra a Andorra

Andorra la VellaLa Immobiliària especialitzada en luxe John Taylor ha explicat que desembarcarà a Andorra en els pròxims mesos. John Taylor centra la seva activitat en el sector immobiliari de luxe. Els seus gairebé 160 anys d'història, la marca d'origen francès i amb seu central a Mònaco, actualment atresora una cartera de 60.000 clients i 16.000 milions d'euros en propietats exclusives. És una de les agències immobiliàries dedicades al luxe més importants del món.

Va ser fundada en 1864 pel jove jardiner britànic John Taylor, que després d'establir-se a la Riviera Francesa va aconseguir encapçalar el desenvolupament turístic de primera classe en el sud del país. Amb un segle d'experiència a França i a l'estranger, John Taylor és líder en el mercat immobiliari internacional.

Ivan Barrondo, CEO de John Taylor en Espanya, ha explicat que l'arribada a Andorra forma part del projecte per establir una nova àrea de vendes que inclouria diferents agències a Catalunya. “L'agència a Andorra servirà per a formar una triangulació important amb Barcelona i Costa Brava, que serà el pas previ per a entrar en el mercat català”, sosté el directiu. “En el nostre pla de creixement, les nostres prioritats són Catalunya i Costa del Sol, on ja estem treballant amb contactes per a estar a Marbella, Sotogrande i Màlaga en els pròxims mesos”.