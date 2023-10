Les immobiliàries, saturades per les visites dels aspirants a temporers

Andorra la VellaLa imatge de l'any passat amb un pelegrinatge de potencials temporers per immobiliàries i establiments, a la recerca de feina i/0 allotjament, està començant a repetir-se enguany. Segons han explicat diferents professionals del sector, les immobiliàries estan saturades per les visites d'aspirants a temporers que han arribat al país sense tenir una feina tancada. També hi ha una important afluència de persones amb contracte que no tenen lloc per viure i que s'han adonat de la complicació un cop han arribat al Principat.

Un exemple de la situació de gairebé desesperació es pot copsar amb un exemple. Un pis petit entra al mercat. El seu preu és objectivament desproporcionat perquè el seu cost són 1.250 euros al mes. La resposta és immediata. Una setantena de trucades fins que la immobiliària atura la publicació perquè es troba desbordada. S'ha de limitar a un nombre petit d'aspirants perquè no es poden concertar desenes de visites ja que els col·lapsaria la feina. La pràctica totalitat dels aspirants són potencials temporers.

El secret pel qual temporers que tindran contractes al voltant dels 1.500 euros mensuals es poden permetre intentar llogar un habitatge de 1.250 euros mensuals passa pel fet que la gran majoria expressa que seran diferents persones les que habitin en el pis. Segons la grandària del pis poden oscil·lar, segons les fonts consultades, entre tres i sis persones. L'important és que l'impacte sobre la despesa de cada llogater sigui el menys possible. Aquest, però és un dels problemes que porta els propietaris a ser reticents en el lloguer a temporers. La cohabitació, segons les fonts, de múltiple gent en un pis durant uns mesos acostuma a tenir un impacte important en l'estat en el qual queda el pis. A major ús, més possibilitats de desperfectes i de coses espatllades.