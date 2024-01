Les importacions directes de medicaments dels EUA acabarien amb l'acord d'associació

Andorra la VellaAndorra no té una agència pròpia del medicament i, per tant, les farmàcies andorranes han gaudit tradicionalment de la possibilitat d'importar medicaments de la Unió Europea (la immensa majoria), però també d'altres països amb una agència de medicaments de prestigi com els Estats Units, Regne Unit o Suïssa. Aquesta opció ha permès situacions que han afavorit comercialment les farmàcies del país quan hi havia algun producte (com la Viagra) que podia adquirir-se a Andorra perquè ja estava autoritzada als Estats Units i encara no disposava del vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (EMA).

L'acord d'associació amb la Unió Europea estipula que tots els productes farmacèutics que es comercialitzin a Andorra han de disposar de l'aprovació de l'EMA. Per tant, això acaba amb la importació des d'altres orígens, segons han explicat fonts farmacèutiques que ha consultat el contingut del text. Això està subjecte a excepcions en casos puntuals quan sigui imprescindible per un tem sanitari accedir a un medicament que no està encara aprovat per l'agència europea i sí per altres organismes equivalents.

Tota la implementació del nou model s'haurà d'haver fet en el termini de tres anys posterior a l'entrada en vigor de l'acord d'associació amb la Unió Europea. En aquest termini els establiments andorrans hauran d'haver implementat tots els canvis que comporta l'acord.