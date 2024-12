Impulsen la creació de contenidors per albergar colònies de gats

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dimarts un nou espai destinat a acollir les colònies de gats. La infraestructura ha estat creada seguint els preceptes de l’economia circular i ofereix un espai molt més controlat i segur per a les colònies de gats que hi ha repartides arreu del territori. Aquest primer ‘Cortal de Gats’, tal com s’ha denominat, s’ha ubicat prop de Centre de Protecció Felí –antiga gatera– per tal d’albergar la colònia de gats que hi ha al voltant del servei.

Es tracta d’un contenidor per a la recollida de vidre reciclat, que es destina a la colònia de gats present a la zona de la Borda Vidal de Sant Julià de Lòria. El contenidor, fet amb fibra de vidre i cedit pel Grup Heracles, donarà aixopluc a aquests animals i alhora serà el punt d’alimentació i d’abeurament de la colònia. El contenidor ha estat reacondicionat pels serveis del Govern i ha estat pintat per la veterinària Vicky Ticó. “Donem una segona vida a materials que segurament serien reciclats i a més permetem poder controlar en un sol espai els gats comunitaris”, ha explicat el ministre Casal.

Entrant al detall, el contenidor s’ha adaptat amb dues portes basculants per a l’entrada dels gats, i una porta gran per permetre a les cuidadores accedir a l’interior per alimentar els gats i tenir-ne cura. L’interior s’ha equipat amb menjadores, abeuradors i uns llitets que donin recer als felins. L’espai també té dues reixetes de ventilació i dues petites finestres per a l’entrada de llum natural. El contenidor s’ha instal·lat damunt d’una solera de formigó per aïllar-lo de la humitat del terreny i s'ha tancat tot el recinte.

Casal ha explicat que la voluntat d’aquesta proposta, que és una prova pilot, és poder-la presentar als comuns perquè també en puguin fer ús, com a responsables de les colònies de gats que hi ha repartides arreu del territori.

En paral·lel, el ministre ha recordat que enguany des del Govern s’han efectuat reformes a les instal·lacions del Centre de Protecció Felí, amb un cost total de 20.000 euros, referents a la part elèctrica, a la fontaneria i a guanyar espai d’emmagatzematge.