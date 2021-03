Inaugurat el nou pipicà a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha posat en funcionament el parc d'esbarjo per a gossos el Puader, situat tot just al davant del parc de la Mola. Tal com informen des del comú a través de les xarxes socials s'ha adaptat el prat amb un tancat, un pipicà i un punt d'aigua per a gossos. Cal recordar que un grup de veïns va mostrar-se en contra de la instal·lació d'aquest pipicà en aquest punt i que la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, va defensar que amb aquesta instal·lació s'endreçava un espai que ja era utilitzat pels propietaris de gossos i que ara hi haurà un major control ja que es farà, també, una neteja periòdica. Des del comú fan una crida al civisme i en aquest sentit, Vendrell ja va recordar que tot i tractar-se d'un pipicà cal recollir els excrements.