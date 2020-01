Un incendi davant del Funicamp provoca afectacions a dos vehicles

El Cos de Bombers s'ha desplaçat aquest dissabte al matí fins a l'aparcament descobert situat davant del Funicamp per extingir un foc que ha afectat dos vehicles. Tot i que a hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi, tot apunta que es podria deure a un curtcircuit d'una furgoneta amb matrícula espanyola, ja que sembla que el vehicle estava adaptat per a funcionar com a una autocaravana.

A conseqüència de les flames, la furgoneta ha quedat calcinada, mentre que el vehicle que estava situat al cantó, un Alfa Romeo amb matrícula andorrana, també s'han cremat, tot i que en menor mesura. Els bombers, en arribar als llocs dels fets després de rebre l'avís cap a les 9 hores, han mogut els cotxes que es trobaven més propers al nucli del foc per evitar mals majors i no s'han hagut de patir danys personals. Fins a l'aparcament s'han desplaçat dues dotacions del cos.