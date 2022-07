Incertesa per si Epizen podrà obrir aquest dissabte arran dels problemes tècnics

Sant Julià de LòriaFonts del centre comercial d'Epizen han informat aquest matí que l'espai no obrirà avui per una incidència que "afecta els elevadors i dificulten la mobilitat interna". Concretament, el problema radica en dos factors. D'una banda, no estan instal·lats tots els ascensors al centre comercial. D'altra banda, els que sí que estan instal·lats, no funcionaven correctament segons la inspecció que s'ha dut a terme. Per aquesta raó, no es podia garantir la mobilitat interna dels clients.

Davant d'aquesta dificultat, s'han intentat solucionar els afers tècnics amb l'objectiu de poder obrir per segon dia consecutiu. Tot i l'esforç, no s'han pogut resoldre els inconvenients, fet que ha provocat que l'obertura es posposés. Posteriorment, una empresa especialitzada ha estat requerida per treballar en els ascensors espatllats. Es calcula que, al voltant de les 20 h estaran arreglats. No obstant això, encara hi ha incertesa sobre si Epizen podrà obrir demà. A més, falten tràmits per acabar de perfilar, ja que tots els permisos han estat demanats, però no tots han estat signats encara.