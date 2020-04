Una incidència fa caure el servei d'Internet

Andorra Telecom ha anunciat, a través de les seves xarxes socials, que per culpa d'una incidència, el servei d'Internet d'algunes parts del país s'ha vist afectat. Tot i l'avaria, la connexió 3G i 4G via mòbil sembla que funciona correctament. La companyia ha indicat que s'està treballant per tal de solucionar la incidència que s'ha detectat aquest dilluns a mig matí, cap a un quart de dotze.Andorra Telecom ha assegurat que s'està treballant per tal de solucionar l'avaria.

#Avís Tenim una incidència que afecta el servei d’Internet. Estem treballant per solucionar-la el més ràpid possible. Disculpeu les molèsties. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) April 6, 2020