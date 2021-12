Incidència covid disparada (de les més altes d'Europa) però amb una pressió sanitària moderada

Andorra la VellaAquest dimecres s'han notificat 241 nous positius, una xifra que eleva els casos totals fins als 17.426, dels quals 1.266 són actius. Les altes se situen en les 16.029 i les defuncions es mantenen en 131. Quant a la pressió hospitalària, hi ha 10 persones a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals 4 es troben sota ventilació mecànica. A l'àrea Covid del Cedre, a més, són 7 els pacients ingressats i 6 provenen del brot de Sant Vicenç d'Enclar, el qual no ha afectat cap altre resident. Martínez Benazet també ha detallat quin és el nivell d'immunització de les persones que durant aquesta sisena onada han passat per l'UCI. Així, dels 7 pacients que han estat ingressats a Cures Intensives, 3 eren vacunats, però 2 d'ells tenien patologies "que els fragilitzaven molt".

Tot plegat ha portat al ministre de Salut a confirmar que "estem en el moment màxim de la segona part de la pandèmia", ja que la incidència de la Covid es troba en xifres molt més elevades a les registrades durant la tardor/hivern de l'any passat. Andorra se situa en una incidència a 14 dies de 1.808 casos, com diversos països centre europeus que presenten xifres similars i que es troben al capdavant del continent. Bàsicament, aquesta situació es produeix, segons el ministre, perquè la taxa de reproducció (Rho) oscil·la les darreres setmanes entre 1 i 2, amb una mitjana d'1,5, la qual cosa provoca que hi hagi una major velocitat de transmissió.

Així es pot apreciar també en les gràfiques relatives als nivells de risc, que actualment mostren com "estem en una fase de molta pressió de la pandèmia" tenint en compte que la majoria dels indicadors se situen en nivells de risc màxim. A hores d'ara, però, no s'ha detectat la presència al Principat de la variant Òmicron, "tot i que això no vol dir que no hi sigui".

Entrant al detall de l'estat de vacunació de la població general, durant la jornada de dimarts es van administrar 1.103 vacunes -449 primeres dosis, 10 segones i 644 terceres-. D'aquesta manera, el 80,6% de la població major de 16 anys ja compta amb una dosi i el 78,6% amb totes dues. Davant del nou impuls que cal donar a la immunització de la població, el Govern ha reforçat l'estructura del dispositiu, ja que hi haurà més taules per diagnosticar, així com més efectius humans.

A banda, quant a les queixes dels responsables dels locals d'oci nocturn pel nou tancament, el ministre de Salut ha assegurat que no li ha arribat cap demanda de manera oficial, però es preveu una reunió per recollir els seus neguits i analitzar possibles solucions a aquesta situació. "Mirarem que el tancament sigui el més curt possible, estarem molt alerta i la nostra il·lusió seria tornar-lo a obrir", ha indicat.

Programa d'atenció psicològica

A proposta del ministeri encapçalat per Benazet, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una modificació del programa d'atenció psicològica amb l'objectiu "de donar resposta a totes les persones que, arran de la pandèmia, pateixen conseqüències que requereixen un acompanyament psicològic".

Així, les modificacions fan referència a qui pot derivar una persona cap aquest programa, que fins ara era potestat del metge referent, psiquiatres i psicopedagogs, i ara s'amplia a metges de medicina interna, professionals del SAAS, al psicòleg de l'UdA i a qualsevol altre psicòleg de l'àmbit ambulatori.

Actualment, el programa compta amb 18 psicòlegs adherits que atenen fins a 36 pacients. Ara, amb aquesta facilitat de derivació, "podrem incrementar les ajudes a les persones que ho necessitin", ha afegit el ministre.

D'altra banda, durant la reunió de ministres també s'ha aprovat imposar una quarantena obligatòria de 10 o 7 dies, depenent si es realitza una prova TMA el setè dia, a aquelles persones procedents del sud d'Àfrica, indret en el qual ara com ara predomina la variant Òmicron.

Finalment, donada la situació actual i l'evolució tan significativa que es registra diàriament de la pandèmia, el Govern ha anunciat el retorn a les tres compareixences setmanals de les dades epidemiològiques. Així, Benazet compareixerà els dilluns i els divendres a partir de les 13 hores i, com és habitual, els dimecres a les 17 hores durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.