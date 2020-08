Les incògnites que haurà de dirimir Batllia en el cas de l’atropellament

L’única persona detinguda per envestir divendres al vespre una altra amb el cotxe arran d’una discussió, amb un desenllaç fatal, és previst que passi a disposició judicial aquest diumenge. Els fets van passar en un lloc concorregut, davant la terrassa del McDonald’s de l’Avinguda Tarragona, i com que la discussió va durar uns minuts, alguns veïns també van presenciar l’escena des dels balcons de les seves llars, alertats pel soroll dels crits. Per tant, a priori, la policia, a més dels acompanyats que tant la víctima com el presumpte autor tenien als seus vehicles, compta amb diversos testimonis que van presenciar el succés.



A Batllia s’haurà de dirimir si l’autor de l’atropellament va prémer l’accelerador amb ànim d’espantar el seu interlocutor o si ho va fer amb la intenció de fer-li mal i si coneixia que amb la seva acció posava en perill la vida de la víctima. Si les circumstàncies prèvies a l’acció que va acabar sent fatal, amb una discussió que va anar pujant de to i amb els nervis a flor de pell en els ocupants del vehicle, van influir, o no, en la seva conducta. Si aquests fets previs van fer entrar el conductor en una alineació mental o si per contra ho va fer amb coneixença de les conseqüències que podria tenir la seva acció. També caldrà tenir en compte si els ocupants del vehicle que va atropellar la víctima van socórrer posteriorment la víctima, o si no ho van fer.



A Andorra, el tipus penal per homicidi està penat amb privació de llibertat, de 10 a 16 anys. Una pena que es veu sensiblement reduïda en el cas del tipus homicidi per imprudència, que va dels tres mesos als tres anys, i una multa de fins a 60.000 euros, a més de la retirada fins a 6 anys del permís de conduir.