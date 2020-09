La "incomoditat" de la mascareta, un preu a pagar per evitar contagis

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha dut a terme aquest dimecres una visita al col·legi Maria Moliner de la Margineda, els alumnes del qual han iniciat aquesta setmana les classes. L’ambaixador ha celebrat que de moment en cap dels dos centres del sistema públic espanyol s’hagi registrat “cap incident que hagi fet perdre cap classe” i ha valorat també el fet que “la normativa del Govern s’està complint absolutament” amb protocols com l’ús de la mascareta, l’assignació d’un lloc fix per a cada alumne a les classes, l’establiment d’uns trajectes per moure’s pel centre i normes especials al menjador i al pati.

De fet, Ros ha pogut comprovar “el nivell d’acompliment” de la normativa per part d’alumnes i mestres i ha volgut “agrair” molt especialment als estudiants aquest fet, tot reconeixent que serà un curs “difícil amb restriccions i servituds” però incidint en què cal “complir escrupolosament la normativa” i “no abaixar la guàrdia” per no registrar contagis. De fet, ha subratllat el fet que cap dels dos centres públics hagin tingut cap problema en aquest sentit però també ha admès que “el risc hi és” i que per aquest motiu no es pot “abaixar la guàrdia en cap moment”. “Serà un curs atípic i la base està en complir la normativa i viure amb la incomoditat d’anar amb la mascareta i tenir certes restriccions en les relacions socials, però espero que acabi bé, sense pèrdues de dies”, ha desitjat Ros.

Precisament, quant als protocols que s’han posat en marxa aquest curs, el director del centre, Francisco Javier Alfaya, ha detallat que al menjador s’han establert dos torns, d’una a dues i de dues a tres, que, a més, es divideixen en mitges hores, un període del qual els alumnes disposen per dinar. Ha destacat que s’asseuen per grups, no es poden treure la mascareta fins que no estan servits i que mai hi ha un alumne davant un altre; quan acaben el personal del menjador higienitza cadires i taules. El fet d’haver de menjar en mitja hora “és molt just”, ha admès Alfaya, afegint que els alumnes ja han “verbalitzat” aquesta circumstància però també ha agraït “el comportament molt bo” dels estudiants i el fet que estiguin “molt conscienciats” amb les mesures que cal seguir.

Aquest curs han iniciat les classes en aquest centre d’ESO i batxillerat uns 400 alumnes, que sumats als 300 del centre d’Escaldes-Engordany fa que l’escola pública espanyola tinguin uns 700 estudiants. A aquests cal sumar els dels centres concertats i el col·legi privat que també depèn del sistema educatiu espanyol i que fa que el total d’estudiants en aquests sistema sigui de 3.000, ha detallat Ros.

Agilització dels tràmits de residència

Durant la visita al centre Ros s’ha interessat en saber de primera mà quina és la intenció dels estudiants que l’any que ve aniran a la universitat i de manera majoritària li han manifestat la voluntat d’anar a estudiar a Espanya. En aquest sentit, cal recordar que precisament aquesta setmana la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha transmès a la seva homòloga espanyola la necessitat que la tramitació de la residència d’aquests estudiants a Espanya sigui més àgil. Ros ha explicat que s’hi està treballant en agilitzar aquesta tramitació dels permisos de residència i en l’assignació dels números d’identificació i també que “si pot ser tinguin una durada superior a un any, que és la que tenen a Espanya”. Ha incidit, però, que un cop els estudiants andorrans estan en una universitat espanyola tenen “els mateixos drets i obligacions” que la resta d’alumnes. “Estan en les mateixes condicions”, ha conclòs, afegint que seria “possible” que al setembre aquesta agilització ja fos una realitat. Malgrat tot, no ha volgut donar un termini concret per a la consecució d’aquesta demanda d’Andorra.