Incomptables aspirants a llogar una habitació per 450 euros al mes

Andorra la VellaLa desesperació davant de la falta d’habitatges de lloguer provoca que les escasses ofertes tinguin una gran demanda. En les xarxes socials s’ha fet pública una d’aquestes ofertes on s’ofereix el lloguer d’una habitació per 450 euros. Encara que el preu per una sola habitació pugui semblar excessiu, l’oferta ha tingut una virtual allau de peticions. En aquest cas, es demana un mes de fiança i que l’inquilí sigui una persona “sense vicis” i que “respecti l’espai de la resta”. En els 450 euros està inclosa la llum, internet i calefacció.