Aquest dimecres a primer hora ha tingut lloc, davant de la seu de la justícia, un acte conjunt entre les entitats animalistes Laika i Apapma, protagonitzat pels seus presidents, Josep Mas i Carles Iriarte, just abans d’entrar una querella criminal contra l’autor d’un tret d’escopeta que va matar un gat, a Pal, l'11 d’octubre passat. A més de la querella, l’advocat de Laika, Benjamí Rascagneres, ha entrat un escrit per sol·licitar que els passin l’expedient incoat pel cas, per saber si coincideix amb la versió que els va donar una testimoni que va presenciar el succés.



Els querellants esperen que en un parell de dies, a molt tardar, la Batllia els faciliti la informació requerida per poder actuar en conseqüència. “Volem que es faci justícia, perquè ha estat un acte molt violent i és increïble que això passi a Andorra al 2020”, ha explicat a l’ARA Andorra la vicepresidenta de Laika, Sandrine Desruels.



Desruels assegura que tenen identificat l’autor però que no poden difondre la informació perquè cal respectar els tempos judicials. “Quan sigui el moment ho sabreu perquè volem que es faci justícia perquè ningú té dret de matar un animal”, ha insistit.



Segons la llei de tinença i protecció dels animals, en l’apartat referit al maltractament amb resultat de mort, l’article preveu penes màximes de fins a dos anys de presó i 12.000 euros de multa.