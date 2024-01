Increment en les queixes a la CASS pels reemborsaments dels actes mèdics

Andorra la VellaLa defensora de l'afiliat, Judith Silvestre, ha obert al voltant de 150 expedients durant l'any 2023. Tal com informa RTVA, un terç d'aquests han estat pels reemborsaments dels actes mèdics. Això suposa un increment important, ja que l'any 2022 es van rebre 18 queixes per aquest motiu, però enguany ha augmentat fins a les 54.

Silvestre explica que les dues reclamacions més recurrents són que el reemborsament tarda molt o que directament no el reben, o no el que els hi correspon.