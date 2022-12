Increment del risc de pobresa en famílies monoparentals el 2020

Sant Julià de LòriaEl risc de pobresa entre les famílies monoparentals on la dona és el referent es van incrementar notablement el 2020. Així es desprèn de les dades del desè Observatori de la Infància presentat aquest dijous per Andorra Recerca i Innovació (ARI) i Unicef Andorra. Concretament, tal com ha explicat el coordinador de l'àrea de Sociologia de l'ARI, Joan Micó, el percentatge de famílies monoparentals en risc de pobresa es va situar en el 28,5%, una xifra per sota a la registrada el 2019, quan era del 31,6%, però on pren major importància el risc entre les famílies monoparentals encapçalades per dones. Davant d'aquesta situació, Micó ha remarcat la necessitat de fer més "conscienciació" per tal d'impulsar més polítiques de suport a les famílies monoparentals, especialment les encapçalades per dones, ja que "són les que també tenen més risc de patir una privació material".