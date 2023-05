La inesperada salvació del concursant andorrà a 'Masterchef'

Andorra la VellaL'extirador olímpic andorrà i concursant de Masterchef, Francesc Repiso, s'ha enfrontat a un repte culinari que li ha fet rebre crítiques. La prova consistia a preparar un plat vegetarià amb ingredients limitats. L'andorrà va optar per fer servir arròs. I la valoració que va rebre la seva elaboració va ser contundent: "Fastigós". Amb aquest resultat, tenia números per ser l'expulsat de la nit. Tot i això, s'ha assegurat la permanència una setmana més gràcies a la decisió d'un company, l'Àlex, qui va ocupar la primera posició a l'anterior prova i també va guanyar el dret a no poder ser eliminat i a salvar a un company. Arran de l'oportunitat que l'ha donat el company, l'andorrà ha volgut dedicar unes paraules d'agraïment a través de les xarxes.