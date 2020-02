Els infants de l’escola francesa d’Ordino podran tornar a les aules habituals després de Pasqua

El ministeri de Salut i el d’Educació i Ensenyament Superior informen que, durant aquests darrers dies, s’han seguit recollint noves mostres i fent treballs de neteja a fons a les aules de l’escola francesa d’Ordino després de l’episodi d’urticària que van patir alguns alumnes el mes passat. De moment, els alumnes no podran tornar a les seves aules habituals fins després de Setmana Santa, informa el Govern aquest divendres en un comunicat.

Com que els resultats obtinguts fins a la data no han permès determinar l’agent irritant que va provocar l’incident, s’ha procedit a una neteja general del mobiliari i el material. Entre d’altres, a més, s’han desmuntat els falsos sostres de totes les aules.

A banda i de manera preventiva i per extremar les precaucions, s’ha decidit contractar una empresa per netejar en profunditat els tubs de ventilació forçada del centre. Aquesta neteja dels conductes i les posteriors anàlisis tenen una durada d’unes tres setmanes. Així, abans de poder reintegrar els alumnes a aquestes aules es procedirà a una nova neteja dels espais i una recollida final de mostres. Tot i que aquest procediment retardi el retorn de l'alumnat a les aules habituals, des dels dos ministeris implicats es prioritza la seguretat dels infants, i per tant es preveu que el trasllat es pugui realitzar després de les vacances de Pasqua.

Els ministeris de Salut i Educació i Ensenyament Superior estan en contacte permanent amb la Delegació de l’ensenyament francès a Andorra i la direcció del centre escolar per seguir l'evolució del cas. Les anàlisis de les mostres finals, així com de les anteriors analítiques, estaran disponibles al ministeri de Salut per a qui les vulgui consultar.