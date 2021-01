Els infants hauran de dur la mascareta durant l'activitat d'esquí escolar

L’esquí escolar s’ha reprès aquesta setmana amb l’activitat d’esquí nòrdic i la setmana que ve arrencarà l’esquí alpí. L’activitat s’ha hagut d’adaptar aquest any a les circumstàncies a què obliga la pandèmia i això ha fet que arrenqui “ un pelet més tard”, tal com ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha afegit que també acabarà més tard, i així s’anul·laran els campionats nacionals i aquella setmana es dedicarà a l’activitat de l’esquí, que cal recordar que a primera ensenyança consta de set jornades d’alpí i una de nòrdic. Evidentment s’han hagut de “reforçar” les mesures de seguretat per evitar contagis i així tant al transport com durant l’activitat els alumnes hauran de dur posada la mascareta.

D’altra banda, a les estacions s’han ampliat les zones destinades a menjador, on els alumnes es tornaran a agrupar per grups bombolla per evitar al màxim el risc de contagi en un moment especialment delicat.

Tal com ha comentat Jover, el fet que els sectors d’Arinsal, el Forn i el Pas de la Casa estiguin tancats ha afegit una “ dificultat logística” a l’organització de l’activitat, ja que s’ha hagut de reubicar els grups als sectors que sí que estan oberts.

L’activitat s’allargarà fins al 26 de març i Jover ha manifestat que pel que fa a la participació dels infants, sent una activitat obligatòria, no es preveu que hi hagi una davallada en la participació respecte d’altres anys.