Els infants netegen el medi

Fins a 837 alumnes d’una dotzena de centres escolars han participat aquest divendres al ' Clean up day', una jornada que se celebra a nivell europeu i que serveix per a la conscienciació i la sensibilització sobre la gestió dels residus. Els infants participants han recollit deixalles abandonades al medi als voltants de les seves escoles, una acció que tal com han manifestat les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Educació i Ensenyament Superior, Sílvia Calvó i Ester Vilarrubla, els “sobta molt” ja que poden comprovar com la gent llença al medi residus molt diversos com plàstics, ferralla o deixalles industrials. Aquesta constatació serveix perquè es conscienciïn de la importància de no abocar deixalles de manera descontrolada i que aquest missatge arribi, també, "a les famílies" a través d’aquests infants.

Les dues ministres, acompanyades del director general d’ Andorra Telecom (patrocinador de la jornada), Jordi Nadal, i el conseller de Joventut i Esports del comú d’Encamp, Xavier Fernández, s’han desplaçat fins al Pas de la Casa on els infants de les escoles del poble encampadà han recollit deixalles en diversos punts. Els alumnes han explicat que els ha sobtat molt veure que la gent aboca deixalles al medi ambient i lamenten que això es faci, ja que han alertat de l’impacte que pot tenir sobre la biodiversitat.

Calvó ha celebrat que cada any la participació en aquesta jornada augmenti i que d’un centre que va participar fa sis anys ara ja s’arribi a una dotzena i ha destacat que la voluntat és que aquesta jornada acabi esdevenint un “dia nacional”. A més, creu que cada vegada la ciutadania té més consciència i el volum de deixalles abocades, tot i que encara són "massa", han anat a la baixa.

Vilarrubla, al seu torn, ha fet èmfasi en la importància que es facin activitats d’aquest tipus ja que el que poden veure els infants els pot aportar “més informació” que qualsevol altra proposta que s’hagués fet dins l’aula i també ha celebrat que aquesta jornada, que estava prevista per al mes de maig, s’hagi pogut fer ara ja que també contribueix a “recuperar al màxim” la normalitat. Així, ha subratllat la importància d’anar recuperant aquelles propostes que es puguin fer amb les normes de seguretat necessàries per la crisi sanitària. També ha constatat que des de principis de setmana no s'hagi hagut d'aïllar cap més aula, amb la qual cosa creu que cal fer una "valoració positiva" de les mesures de seguretat.

Des d’Andorra Telecom el director general, Jordi Nadal, ha recordat que és el segon any que la companyia patrocina aquesta jornada aportant les samarretes i els guants que els infants fan servir i ha recordat que la companyia duu a terme altres iniciatives per a la reducció de residus com la digitalització dels tràmits. Al seu torn, el conseller de Joventut i Esports d’Encamp, Xavier Fernández, ha refermat el suport de la corporació a propostes com aquesta que serveixin per conscienciar sobre el respecte a la natura i la sostenibilitat.