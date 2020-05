Les llars d'infants tornen a obrir a partir de dilluns vinent

Les llars d'infants obriran portes a partir del 18 de maig. D'aquesta manera, aquesta activitat s'afegeix a les ja anunciades pel cap de Govern, Xavier Espot, aquest dilluns, un llistat que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el portaveu, Eric Jover, han completat aquest dimarts. Així, a les activitats sanitàries, a les veterinàries, a les de publicitat, al sector manufacturer i a la col·locació de personal, que ja es van avançar, cal afegir, doncs, les llars d'infants, les activitats immobiliàries de compra-venda i promoció, i el personal domèstic.



Això suposarà, tal com ha concretat Gallardo, que s'incorporin a la feina 3.306 assalariats, amb la qual cosa el total de persones que ja podrien treballar el dilluns 18 de maig serien 30.012. Encara quedarien 13.060 persones assalariades per tornar l'activitat que serien, bàsicament, aquelles que treballen al comerç que encara resta tancat, bars, hotels i restaurants. Algunes d'aquestes activitats, ha avançat Gallardo, podrien tornar a l'activitat a partir de l'1 de juny. Ara es treballa en els protocols que hauran de regir aquest retorn a l'activitat i, tal com ha remarcat el titular d'Economia, és "possible" que a partir de l'1 de juny, per exemple, "una part" del comerç pogués tornar a l'activitat. Tot dependrà, ha incidit, de l'evolució de les dades sanitàries.

651x366 Fase 3 de represa de l'activitat. / GOVERN D'ANDORRA Fase 3 de represa de l'activitat. / GOVERN D'ANDORRA

Pel que fa a les escoles bressol, s'estan acabant de tancar els protocols que han de regir la tornada dels infants a les aules i una de les possibilitats, tal com ha transcendit, és que es limiti a tres infants per classes aquesta afluència; a més, s'establiran mesures per limitar l'entrada dels pares als centres. Gallardo ha destacat que aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, detallarà les mesures que s'hauran de complir en aquestes escoles bressol. Pel que fa als protocols a centres d'estètica i perruqueries i barberies aquest dimecres a la tarda hi ha previst un seminari organitzat per Actua i el Govern per abordar les pautes de seguretat i higiene per a aquest sector.

Quant a l'inici d'altres activitats més enllà del 18 de maig, tal com s'ha esmentat, una nova fase començaria l'1 de juny, ja que les represes de l'activitat han estat separades fins ara per períodes de quinze dies. De totes maneres, Gallardo ha incidit en el fet que els sectors que restarien per tornar a l'activitat a partir de dilluns vinent ho podrien fer en una o diferents fases i ha afegit que no es pot concretar una data exacta, per exemple, per al retorn de l'activitat del comerç. En aquest sentit, el ministre d'Economia ha concretat que el cribratge massiu que s'està fent a la població serà clau per a aquest retorn.

Més esportistes

Al seu torn, Jover ha detallat que a partir d'aquest dimecres fins a 300 esportistes més, incloent els federats, s'incorporen a la pràctica esportiva. Així, els motoristes professionals i internacionals a partir de sub-18 podran entrenar al circuit del Pas de la Casa entre les 10 i les 19 hores; els ciclistes també ho podran fer a les carreteres del país entre les 9 i les 19 hores i els tennistes professionals es podran entrenar a Santa Coloma de 10 a 14 hores. Els jugadors del BC MoraBanc Andorra seguiran els entrenaments individuals i pel que fa als esportistes becats en el programa ARA, els d'esquí de fons entrenaran a Naturlàndia; els de natació al Centre esportiu d'Ordino; els de muntanyisme es podran exercitar a la muntanya i la resta tindran espais habilitats al Centre de tecnificació d'Ordino.