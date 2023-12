Els infants, els protagonistes aquest cap de setmana del Poblet de Nadal

Andorra la VellaEls infants seran els grans protagonistes del pròxim cap de setmana del Poblet de Nadal. Amb l’arribada de la festivitat, hi ha dues cites imprescindibles que marquen el calendari de Nadal: el Tió de Nadal, que els nens i nenes podran fer cagar quatre dies, i la visita del Pare Noel a la parròquia.

El Tió de Nadal cagarà aquest dijous, divendres i dissabte de 17.30 a 19.30 hores, i el diumenge, entre les 12 i les 14 hores. La figura gegant, que es va renovar l’any passat, està situada a un dels extrems del Mercat de Nadal, per l’accés a través de la rambla Molines.

El diumenge, vigília de Nadal, el Pare Noel recorrerà l’avinguda d’Enclar a partir de les 16.15 hores, fins al carrer Prat Salit. Posteriorment, sortirà a Andorra la Vella des del carrer de la Unió a les 17 hores, i passarà per l’avinguda Meritxell; la plaça Guillemó; el carrer Dr. Nequi i fins a la plaça Príncep Benlloch.

Arribarà a la plaça del Poble cap a les 18 hores per fer una visita al Mercat de Nadal, rebre els infants a la glorieta i recollir les cartes que encara quedin per enviar. El dia acabarà amb la Missa del Gall, a les dotze de la nit, a l’església de Sant Esteve. En acabar la celebració es repartirà, com és habitual, xocolata, coca i moscatell.

El Mercat de Nadal, que encara la recta final, obre des d'aquest dijous tots els dies fins al 31 de desembre a la plaça del Poble. També estaran en marxa totes les activitats, com la pista de patinatge o la realitat virtual Entre núvols. El dia 24, però, s’aturarà l’activitat a les 19 hores, mentre que el dilluns, 25 de desembre, el mercat i totes les propostes romandran tancades. A l’espai Neret After Shopping també es continuarà amb les actuacions en directe amb concerts de formacions i DJ del país.

A més a més, des d’aquest divendres, 22 de desembre, i fins al 5 de gener es podrà veure l’espectacle d’hivern de les fonts de la Rotonda cada dia a les 20.30 hores, amb la melodia de l’artista andorrà, Jordi Claret, 'Colors de muntanya', seguida per la reconeguda 'Viva la vida, de Coldplay'.

Els més petits podran participar dissabte i diumenge a les activitats del Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça del Poble, i que estan adreçades per a infants d’entre 4 i 7 anys. També comptaran amb el Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, i el Joc dels menairons, on podran descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màfics i rebre un regal a canvi, a partir de les pistes i els mapes.