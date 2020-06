Els infermers alerten que afrontarien un rebrot amb cansament acumulat

Amb l’aixecament de fronteres i el retorn a la normalitat, l’emergència sanitària està posant el seu punt final. Però davant la incertesa d’un possible rebrot de la Covid-19 els pròxims mesos, el Col·legi Oficial d’Infermers d’Andorra adverteix que els professionals “estan cansats anímicament i psicològicament” i ha recordat que han estat gairebé “sis mesos sense fer vacances o tenir un dia lliure”. La presidenta del col·legi, Isabel Vallejo, ha fet balanç de la gestió de la crisi sanitària i ha alertat que “les conseqüències psicològiques de la pandèmia sobre el col·lectiu s’anirà veient progressivament”.

Vallejo creu que la població no ha de patir quant a una falta de material si es produeix una segona onada, i que “com ja ho hem viscut una vegada, no hi haurà tantes situacions d’estrès, però això no vol dir que no estiguem esgotats”. Els professionals de la infermeria “tenen ganes de recuperar la seva vida, tot i que tots estem alerta pel que pugui passar”, ha assegurat.

Val a dir que el Consell Internacional d’Infermeria (ICN) ha identificat a tot el món el cas de dues professionals que es van suïcidar a conseqüència de les experiències viscudes durant la pandèmia. Afortunadament al país no s’han viscut situacions d’aquest nivell i el personal assistencial va comptar en tot moment amb l’ajuda del Col·legi de Psicòlegs.

L’ICN també calcula que 6 de cada 10 contagiats a Espanya són infermeres. Segons la presidenta del col·legi, al Principat aquesta xifra rondaria el 10% (uns 50 de 500 professionals) perquè “es va actuar molt ràpid i un cop es va saber el comportament del virus, es van establir protocols molt clars de distanciament i ús de mascaretes. Des del gener que seguíem l’epidèmia però com no coneixem bé la transmissió de la Covid-19, la xifra de contagis es va disparar en qüestió de dos o tres dies pels primers contactes”. Vallejo considera que la gestió de la crisi ha estat bona, “tot i que sempre hi ha coses a millorar”, i és conscient del dolor que ha comportat per a molts la mort d’amics i familiars. “Ningú vol morts, però crec que es va actuar de manera ràpida i eficaç, tant a l’hospital com als centres sociosanitaris, on s’han seguit els mateixos protocols”, ha puntualitzat.

Aquesta setmana les agrupacions espanyoles d’infermeria han denunciat que tenen un dèficit de 120.000 infermers, i si bé a Andorra no s’arriba a aquesta xifra tan elevada, Vallejo ha admès que falta personal. “ Necessitaríem fer un estudi de les seccions on hi ha més carències, o tenir en compte que no tenim el mateix volum de feina un maig que a la temporada d’hivern, quan tripliquem la població del país”, ha analitzat. El que ha deixat clar és que els estudis demostren que “la mortalitat dels pacients disminueix si augmenta el nombre d’infermeres perquè la qualitat assistencial millora”.