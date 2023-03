Un 'influencer' espanyol diu que a Andorra es parla andorrà i rep una contundent resposta

Andorra la VellaA través de les xarxes socials s'ha generat certa polèmica arran d'un comentari per part d'un creador de contingut espanyol amb milions de seguidors. A un dels seus vídeos explica que es troba a Barcelona i que en les pròximes hores anirà cap a Andorra. I fa un comentari que, realment, és el que ha desencadenat tot plegat. Diu que encara no cal passaport per estar a Barcelona, fent referència implícita al moviment independentista amb certa sorna.

Arran d'aquest comentari, una gran quantitat d'usuaris l'han criticat. Un d'ells li ha dit que a Andorra es parla català i la resposta que ha rebut és la següent: "Se habla Andorrano y no me molesta para nada". A partir d'aquí, la 'influencer' andorrana 'itsclaubunny' l'ha dedicat una resposta contundent a través de TikTok.