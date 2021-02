Un 'influencer' parodia l'establiment de 'youtubers' a Andorra

Andorra la VellaLa polseguera aixecada per l'arribada i la residència a Andorra del darrer dels 'youtubers' espanyols amb més seguidors, 'el Rubius' també ha donat peu per a fer bromes. L'influencer 'Kepasapisha', amb més de 350.000 seguidors a la xarxa social Tik Tok, va penjar fa uns dies un vídeo que parodia l'establiment d'aquests joves al país. “De moment no em podré comprar un xalet, perquè no vegis com estan els preus allà, m'hauré de conformar amb llogar una habitació a algú. Però ja veuràs com es 'liarà' a Espanya quan sàpiguen que me'n vaig a Andorra. Ja tinc més de 100 seguidors i només fa dos anys que estic a xarxes socials”, explica el vídeo, amb més de 62.000 visualitzacions, que simula un creador de continguts que també es vol establir al país.

