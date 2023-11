Informació i planificació, els punts que eviten el col·lapse de temporers de l'any passat

Andorra la VellaMarcelo Ponce, president de l’Associació d’Argentins en Andorra, ha assegurat que l’arribada de temporers argentins a Andorra serà més ordenada i planificada que l'any passat. De fet, Ponce indica que la majoria de treballadors de temporada que han vingut o vindran tenen feina prepactada, un dels punts crítics que va brillar per la seva absència la temporada anterior i que va provocar que una gran quantitat de treballadors tornés al seu país d'origen en no trobar treball. També destaca que un dels aspectes rellevants en els quals s'ha treballat aquest any és la difusió d'informació sobre la situació del país.

Cal recordar que l'any passat diversos creadors de contingut i mitjans de comunicació argentins van 'vendre' Andorra com un lloc on poc més que fer acte de presència garantia una feina. Aquest any hi ha hagut missatges d'aquest tipus, però amb molta menys freqüència i impacte.