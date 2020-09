Un informàtic s'apropia d'uns 4.000 euros d'una empresa que l'havia contractat

La policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home resident de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte patrimonial. Segons el cos d'ordre, l'home s'hauria apropiat d’uns 4.000 euros d’una empresa que l’havia contractat per realitzar unes tasques informàtiques. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de setembre). Entre les tretze restants, deu s'han produït contra la seguretat del trànsit i tres per altres delictes.

En aquest darrer apartat, destaca la detenció d'un noi no resident de 19 anys a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic), i contra la inviolabilitat de domicili. La parella del noi, menor d'edat, hauria trucat la policia i, segons el seu testimoni, assegura que a l'interior del seu domicili hauria tingut una discussió amb el noi, motiu pel qual li hauria demanat en reiterades ocasions que marxés de l’immoble, cosa que el detingut no hauria fet i, a més, s'hauria mostrat agressiu envers la víctima, i li hauria donat una empenta que la va desequilibrar i la va fer caure. Segons el relat policial, la noia presentava diferents esgarrapades a braços i abdomen.

També cal destacar la detenció d'un home no resident de 45 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, en haver lliurat al Servei d'Immigració un document del ministeri de Treball i Seguretat Social del seu país d’origen falsificat, per tal d'obtenir una autorització de residència i treball.