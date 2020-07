22 infraccions al dia per no dur la mascareta

Des del 15 de juliol, dia que va entrar en vigor el decret de Govern que obliga a dur mascareta en espais públics encara que quedi garantida la distància de seguretat, i fins aquest diumenge, la policia, juntament amb tècnics del ministeri de Sanitat, han registrat 110 infraccions. D’aquestes, la majoria són per no dur la mascareta, però també n’hi ha 36 per no dur-la al lloc que toca i fer-ne un us inadequat, també han infringit la normativa cinc ciclistes que circulaven per zona urbana i, finalment, cinc persones que viatjaven en vehicle però que no eren del mateix nucli de convivència.



Recordar que les sancions per incomplir la normativa són de 100 euros, la primera infracció, i que pot arribar fins als 1.000 euros si s’és reincident.