Un ingrés més a l'hospital malgrat el descens de casos actius

Andorra la VellaLa xifra de casos actius està en davallada constant jornada rere jornada i aquest dijous són 76 les persones que encara tenen activa la malaltia, és a dir, set menys que aquest dimecres. En canvi, segons les dades que ha fet públiques el ministeri de Salut, cal destacar que hi ha una persona més ingressada a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Això suposa que actualment hi hagi cinc persones a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives (UCI), les dues sense ventilació mecànica com en els dies precedents.

Cal destacar que en les darreres hores s'han notificat només dos casos nous i que el total des que es va declarar la pandèmia és de 15.016. S'han registrat, a més, nou noves altes en les darreres hores, amb la qual cosa han superat ja la malaltia 14.810 persones i les defuncions es mantenen estables en 130.

Pel que fa a les vacunes, la xifra se situa des de fa uns dies en 95.916, 50.924 primeres dosis i 44.992 segones, una dada que es mantindrà fins que el centre de vacunació reobri a principis de setembre.