Inici de les obres per a la construcció de 85 places d'aparcament a la zona de la Vena

Andorra la VellaEl comú d'Encamp iniciarà a partir d'aquest dimarts les obres de construcció del nou aparcament horitzontal als terrenys de Prat de Casa i Prat de Pallarès (planta baixa), a la zona de la Vena, que permetrà la creació de 85 places d'aparcament, entre les quals hi haurà dues per a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i dues per a vehicles elèctrics.

El nou aparcament estarà situat entre la CG2, a l'alçada del desviament de l'Obac d'Encamp, i el carrer de la Vena. L'accés per a vehicles serà per ambdues vies i hi haurà tres accessos per a vianants. Aquesta construcció permetrà també habilitar un pipicà, una zona verda i una zona per a un parc infantil.

El conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, Joan Marc Pifarré, ha explicat que "aquesta inversió resoldrà una problemàtica d'aparcament en aquesta zona i facilitarà un millor accés a la zona comercial de l'avinguda Joan Martí".

Està previst que les obres es desenvolupin durant sis mesos, entre febrer i agost d'enguany. El comú ha fet arribar una carta informativa a tots els veïns de la zona per informar-los de l'inici de les obres juntament amb un plànol.

La corporació també recorda que, a través del telèfon del contacte del comú o qualsevol altre canal oficial, es pot fer arribar al departament d'Obres Públiques i Urbanisme qualsevol suggeriment respecte del desenvolupament de les obres de construcció d'aquest nou equipament per evitar al màxim possible molèsties als veïns.

El concurs per a l'adjudicació d'aquesta obra l'ha guanyat l'empresa Constructora d'Obres Públiques SA per un import de 700.663,99 euros.