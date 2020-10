L'inici de tardor amb més neu de la darrera dècada

Un dels grans protagonistes d'aquest inici de tardor de temps mogut és la neu. Aquesta setmana les pertorbacions que han anat arribant han provocat noves nevades que han arribat a superar els 15 cm al vessant nord del Pirineu. En l'última dècada no hi ha hagut cap inici de tardor amb tanta neu al Pirineu, i la diferència respecte a anys anteriors és molt notable. Ens fixem concretament en les dades de l'estació de Certascan, ubicada a 2.400 metres, a l'extrem nord del Pallars Sobirà, molt a prop de la frontera amb França.

Des de finals d'estiu fins al dia 15 d'octubre hi ha hagut 25 dies en què hi ha hagut neu a terra en aquesta estació del Meteocat, una dada que contrasta amb la mitjana dels últims deu anys, que és de poc menys de 5. Les dades encara són més extraordinàries si ens fixem en el nombre de dies amb com a mínim 5 cm de neu: enguany són 19 els dies en què com a mínim en algun moment del dia hi ha hagut una acumulació de més de 5 cm al nord del Pallars; la mitjana dels últims deu anys se situa entre 1 i 2 dies.

Des de la nevada del 25 de setembre la neu no ha deixat de ser mai present a Certascan, són més de tres setmanes consecutives de neu a terra, un fet molt poc habitual en el context, si més no, dels últims anys, en què la neu no s'ha instal·lat de manera més o menys estable fins a finals d'octubre o principis de novembre. Les previsions fan pensar que la setmana que ve es podria trencar aquesta ratxa: una borrasca amb vent de sud dispararà la cota de neu fins als 3.000 metres en alguns moments de dimecres, i la pluja podria fondre la neu que hi ha a hores d'ara.

Al vessant sud del Pirineu les dades no són tan contundents, tot i que l'estació del Meteocat de Boí (cota 2.500) va arribar a tenir 22 cm de neu acumulats durant els primers dies d'octubre. També al Pirineu Oriental hi ha hagut molta més presència de neu en aquesta tardor del que sol ser habitual. L'estació d'Ulldeter (cota 2.400), ubicada al naixement del Ter, ha tingut ja 19 dies amb com a mínim 1 cm de neu a terra fins ara aquesta tardor; la mitjana dels últims deu anys ha sigut de menys de tres. Aquesta setmana la neu va arribar a acumular 8 cm en aquest punt del nord del Ripollès.

Aquesta no és l'única arribada prematura de la neu dels últims anys: el 2017 a mitjans de setembre una borrasca freda va provocar també gruixos inusuals de neu al Pirineu, tot i que llavors les borrasques i les entrades d'aire fred no es van succeir com sí que està passant enguany.