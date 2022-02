Una iniciativa privada posarà al mercat 46 nous habitatges de lloguer a Sant Julià

Sant Julià de LòriaJuntament amb la superfície comercial que s’inaugurarà a la planta baixa i els dos soterranis destinats a aparcament amb capacitat per a més de 150 vehicles, l’edifici R15 posarà al mercat fins a 46 nous habitatge de lloguer. La incorporació d’aquesta nova promoció a l’oferta immobiliària ajudarà a pal·liar la manca de pisos disponibles a Sant Julià, i també a tot el país. De fet, un dels principals maldecaps que tenen moltes persones és trobar aquest tipus d’habitatge malgrat que segons el departament d’Estadística de Govern hi ha fins a 6.000 pisos buits en tot el país.

Es preveu que els nous pisos de l’R15, d’entre 50 i 165 metres quadrats, estaran disponibles durant l’any vinent, el 2023. Segons fonts coneixedores del projecte, en un futur es podria ampliar l’edificabilitat i construir un centenar més d’habitatges en la mateixa finca. Seria a les torres 2 i 3, que es podrien erigir a continuació de la torre 1. Val a dir que l’immoble estarà dividit en 3 blocs i que actualment tan sols s’aixecarà el primer d’aquests, amb una altura de 6 plantes i 46 pisos.

L’edifici, ubicat en un emplaçament singular com és la cruïlla entre la antiga carretera general i la rotonda d’accés al Túnel de la Tàpia, a primera línia del riu Valira, és pioner al Principat en la incorporació de la fusta com a element principal. La utilització de fusta laminada CLT (sigles anglosaxones de Cross Laminated Timber) en l’estructura, façanes i cobertes, permetrà per primer cop al país i en un edifici de sis plantes i més de 15.000 metres quadrats recuperar un dels recursos materials més ancestrals usats en la construcció al Pirineu.

El projecte aposta per la sostenibilitat i en aquest sentit incorpora també cobertes vegetals per afavorir l’urbanisme responsable. Es tracta d’una construcció respectuosa amb l’entorn i el medi ambient que comptarà amb sistemes passius que limitin la demanada energètica com ara gruixos elevats de materials aïllants, la qual cosa reduirà substancialment la pèrdua d’energia i en conseqüència, el consum energètic.