Les inscripcions per fer-se el test d'anticossos s'obren aquest divendres

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut en l'habitual roda de premsa del migdia per donar a conèixer les dades actualitzades envers la propagació de la Covid-19. En aquest sentit, el titular ha explicat que aquest divendres, a la pàgina web del Govern, s'obrirà una pestanya per demanar cita prèvia per tal de fer-se la prova de cribratge poblacional, una prova que es podrà fer a partir dels dos anys d'edat. En cas dels treballadors fronterers, el ministre ha explicat que s'està estudiant la possibilitat d'instal·lar un punt a Sant Julià de Lòria per tal d'efectuar el test d'anticossos. Ha explicat que el comitè tècnic encarregat d'aquesta iniciativa està format per persones d'Actua, Afers Socials, el SAAS, Protecció Civil, Creu Roja i el ministeri de Salut, entre les quals destaquen Marc Pons, Joel López, Rosa Vidal i Mireia Garcia.

Ha recordat, també, que aquest dijous han començat les primeres sortides de lleure. Benazet ha aprofitat per aclarir certs dubtes que tenen els padrins envers aquesta permissivitat. Per una banda, aquelles persones que tinguin més de setanta anys, i estiguin en una bona condició física, podran aprofitar les hores establertes per fer esport per córrer.

Benazet ha anunciat també que aquelles persones que tinguin un hort individual, ja podran començar a preparar-lo i a treballar-hi, tot el contrari d'aquelles persones que realitzin aquesta activitat en un hort grupal. En aquesta línia, Benazet ha recordat que únicament es pot sortir al carrer de forma individual, o en cas contrari, amb aquelles persones que visquin en el mateix domicili, en aquest cas, no serà necessari guardar la distància de seguretat de quatre metres.

D'altra banda, i pel que fa a les hores reservades als padrins per anar a comprar, el ministre ha explicat que els padrins seguiran tenint aquestes hores disponibles per dur a terme aquesta tasca. Així i tot, en aquest dia, no els hi estarà permès sortir al migdia.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, aquest dijous hi ha 682 casos positius, dels quals 472 són de caràcter actiu. A hores d'ara, a la Unitat de Cures Intensives hi ha divuit pacients, catorze de les quals requereixen ventilació mecànica. D'entre tots ells, tretze són nacionals o residents i un és de la Seu d'Urgell.