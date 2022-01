Integra Pirineus, una dècada promovent la inserció de persones en risc d’exclusió a la Muntanya d’Alinyà

La Seu d'UrgellFa més d’una dècada que Integra Pirineus promou la inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental. En aquest sentit, el treball forestal ha tingut un paper cabdal perquè ha permès inserir un gran nombre de persones, tant en l’àmbit laboral com social, oferint-los un treball remunerat i digne. Des de l'entitat recorten que aquesta tasca no hauria estat possible sense la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, que permet desenvolupar la feina forestal a la muntanya d’Alinyà cedint la gestió de l’aprofitament i millora forestal de la finca a Integra Pirineus.

Els 10 anys en xifres: 21.400 tones de fusta extretes i 10.000 de biomassa produïda, 7.000 jornals invertits amb una mitjana de 4-5 persones treballant de forma diària i més de 50 en aquests 10 anys. S’han executat 409,21 hectàrees a través de diferents tipus d’actuacions com: tallades selectives, franges de prevenció contra incendis o arranjaments de camins, entre altres.

La Muntanya d’Alinyà és la finca privada més gran de Catalunya, propietat de la Fundació Catalunya la Pedrera, i un escenari únic des d’on els treballadors/es d’ Integra Pirineus extreuen la fusta per garantir un creixement saludable del bosc i vetllen per la conservació i la millora de la biodiversitat de l’ecosistema. Així com també porten a terme tot el procés per a l’obtenció de la biomassa del bosc a la llar mitjançant diferents tasques: realitzen l’aprofitament sostenible de la muntanya, transporten la fusta al terreny d’assecat, la trituren, l’emmagatzemen i, posteriorment, la distribueixen i la subministren amb un contenidor pneumàtic.

Integra Pirineus subministra estella d’origen forestal a diferents equipaments públics i privats del Pirineu, entre els quals destaquen ajuntaments, habitatges, allotjaments turístics, centres esportius, hospital, etc.