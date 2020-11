Per una intel·ligència artificial responsable

Actua Innovació continua impulsant iniciatives de col·laboració amb entitats de referència en ètica per al desenvolupament a Andorra de projectes relacionats amb la Intel·ligència Artificial. Una de les iniciatives que ja s’ha concretat és la guia 'Pensar la intel·ligència artificial responsable: una guia de deliberació’. Es tracta d’un document que pretén ajudar a determinar quins són els debats ètics actuals que es presenten dins dels sistemes d'intel·ligència artificial i facilitar el coneixement dels termes que hi són relacionats. Aquesta guia ha de servir per comprendre els diferents paradigmes ètics i les seves implicacions.

En aquest sentit, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha explicat que “els algorismes, les dades i, darrerament, la intel·ligència artificial ens acompanyen en el nostre dia a dia i ens aporten una barreja de capacitats que avancen a una velocitat vertiginosa, amb promeses d'un futur millor i amb els neguits que susciten en aspectes tan compromesos com la privacitat, la seguretat o l'ètica amb que han estat dissenyades”. Pons ha remarcat que “per a nosaltres és cabdal participar de manera segura i garantint la privacitat en la definició d'aquests aspectes tan importants de les tecnologies que determinaran els desenvolupaments presents i futurs”.

Paral·lelament la guia vol ser una inspiració per obrir debats participatius amb el conjunt d'entitats del país i de la ciutadania. La guia és fruit d'un treball conjunt amb la comissió nacional d'Andorra per a la Unesco, la comissió canadenca per a la Unesco, el govern del Quebec i la Universitat de Montreal.

Un tractament ètic de les dades

Més enllà d’aquesta guia, Actua Innovació manifesta la voluntat de treballar en pro de garantir un tractament ètic de les dades i un ús també ètic dels sistemes tecnològics emergents, complementant els esforços que s'estan fent per part del Govern en el marc de la transformació digital del país. En aquesta línia, col·labora activament amb l'Ircai (International Research Center for AI) de la Unesco, el Cahai (Comitè Ad-Hoc en Intel·ligència Artificial) del Consell d'Europa i amb altres entitats relacionades amb l'ètica per tal de posicionar Andorra com un entorn on es tenen en compte principis ètics a l'hora de desenvolupar i utilitzar la intel·ligència artificial.