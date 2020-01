Les ciutats intel·ligents, la temàtica de la Micro First Lego League

Aquest dimecres s'ha celebrat la Micro First Lego League Andorra Telecom al Centre de congressos d'Andorra la Vella. En la competició, sota la temàtica de les ciutats intel·ligents i els reptes de futur de les ciutats sostenibles, han participat un total de sis escoles del país amb nou equips diferents. En la competició participen un total de 106 alumnes dels tres centres de segona ensenyança de l'escola andorrana i els col·legis Janer, Sant Ermengol i Sagrada Família i està dividia en tres apartats. Entre les 15 i les 17 hores s'han presentat els projectes de valors i científics i a partir de les 17 hores s'ha celebrat el projecte de robòtica. "Aquest és el projecte més lúdic i també el més complicat a l'hora de programar", ha indicat Carles Casadevall, portaveu d'Andorra Telecom.



L’equip guanyador en la categoria de robòtica ha estat Sermelegos, de l’escola Sant Ermengol, que ha aconseguit les millors resultats en el repte plantejat al voltant de la construcció sostenible, accessible i innovadora en les grans ciutats. A més, el jurat ha considerat que l’equip Pinefrik, de l’escola andorrana d’Encamp, ha presentat el millor projecte científic, mentre que en la categoria de valors el combinat premiat ha estat Santa&Co,Win, de l’escola andorrana de Santa Coloma.

El projecte de robòtica consisteix en superar diferents obstacles i proves a partir dels robots de Lego creats per cada equip. "És una prova d'adaptació, ja que hi poden haver errades i els alumnes s'han d'adaptar", ha comentat Casadevall. Per valorar els diferents projectes hi ha diferents àrbitres i jutges. Els àrbitres en aquesta sisena edició han estat quatre professionals d'Andorra Telecom: Marta Ramírez, Andreu Isal, Pablo Feliu i Carolina Castellanos, mentre que els jutges han estat externs. Els projectes científics dels alumnes han estat valorats per l'enginyer Jordi Llovera i l'arquitecte Gerard Veciana, dos professionals amb una trajectòria centrada en la sostenibilitat. Pel que fa als projectes de valors, ho han fet el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i el pilot de ral·lis Albert Llovera.

D'altra banda, Aleix Navas, membre de l'equip Santa&Co,Win de l'escola andorrana de Santa Coloma, ha comentat que el projecte valors consisteix en demostrar que tot l'equip està cohesionat i que han treballat tot junts. "Nosaltres hem pensat en una idea bastant innovadora", ha indicat Navas, ja que consisteix en poder fer la compra des de casa a partir d'un dron que és capaç de transportar 20 kg. En aquesta línia, Casadevall ha manifestat que s'anima els alumnes a no tenir límits i a tirar endavant i fer propostes que siguin esbojarrades, idees que a un adult no se li ocorrerien.

Pel que fa als nervis del dia de la competició, Navas s'ha mostrat optimista amb el projecte del seu equip i ha indicat que quan experimenten nervis, al final aporten molt més. En aquest sentit, Júlia Baudin, professora de tecnologia de l'escola andorrana de Santa Coloma, també ha manifestat que quan millor ho fan és a la competició, ja que la pressió els ajuda. A més, ha declarat que la competició és un aprenentatge molt pràctic. "No només s'aprèn a programar o a realitzar un projecte científic sinó que també s'aprenen valors de cohesió, de comunicat, d'inclusivitat i d'acceptació", ha explicat Baudin, qui ha conclòs remarcant que és un projecte molt potent a nivell educatiu.

En l'acte d'inauguració d'aquesta competició internacional, en la qual hi participen més 320.000 alumnes d'arreu del món, també hi ha participat la ministra d'Educació i Ensenyament superior Ester Vilarrubla.