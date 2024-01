Interior decidirà si s'acomiada a l'agent acusat de discriminació amb injúria pública

Andorra la VellaL’agent de policia que va insultar al també agent, i germà del llavors ministre de la presidència Jordi Gallardo en l’aparcament de l’edifici del cos, va ser condemnat per discriminació amb injúria pública d’una persona per raó del seu origen. També pel delicte menor d’amenaces no condicionals. La pena imposada va ser de 18 mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de condemna de 4 anys. L'agent ha esgotat totes les instàncies de recurs i el Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el seu recurs d'empara.

Un cop la pena és ferma i no recurrible, el procés entra en una nova fase. La direcció de la policia va obrir un expedient a l'agent arran dels fets que van tenir lloc en l'aparcament de la seu central del cos a Escaldes. Les paraules que va proferir no son objecte de discussió: “eres un Judas, moro de mierda, negro, vete a Melilla con tus amigos moros, te voy a rajar el cuello como han hecho tus amigos de Niza, te voy a matar moro cabrón”.

L'expedient encara no està finalitzat i és un tema molt important perquè un policia no pot continuar en el cos amb una condemna per un delicte major. No serà, però la policia qui prengui la decisió final. L'expedient es tramitarà a Govern que serà (Interior i Funció Pública) l'organisme encarregat de prendre la decisió. Encara no se sap quin serà el termini en el qual l'expedient estigui acabat i es traslladi a l'executiu perquè prengui una decisió.