Interior treballa en un nou codi ètic per a la policia que instaurarà el conflicte d'interessos

Andorra la VellaLa nova ministra de Justícia i Interior té com a prioritat revisar el reglament d’accés i promoció de la policia, que presenta disfuncions i problemes actualment. Aquesta revisió busca corregir els errors i assegurar la imparcialitat dels concursos. Segons informa RTVA, a més, s’està treballant en un codi ètic per millorar aspectes com la prohibició de rebre regals i la gestió de conflictes d’interessos.

És un pas important per aconseguir una administració més transparent i evitar possibles actes de corrupció. Aquestes accions són recomanades per organismes internacionals com el Grup d’Estats contra la Corrupció.