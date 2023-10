Interposen sis queixes pel tancament de Dorsia

Andorra la VellaEl Departament de Consum ha rebut sis queixes de pacients de Dorsia que s'han vist afectats pel seu tancament, tal com informa RTVA. Els seus tractaments, pagats per avançat, es queden a la meitat i asseguren que ningú els va avisar. Des de la seu central afirmen que porta tancada més d'un mes i mig, i al local hi ha un cartell que adverteix que està tancat per reformes.

L'entitat i Govern ja s'han reunit a causa de les demandes i s'han donat un termini de trenta dies per donar resposta als damnificats.