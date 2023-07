Interrupció estival en el judici de la causa BPA

Andorra la VellaAturat el judici de la causa primera de BPA fins a setembre, amb previsió de sentència al març de 2024. El procés, que acusa una vintena d'exgestors de blanqueig de diners, s'encaminarà cap a les al·legacions finals al setembre-octubre abans de la sentència. El judici ha estat marcat per interrupcions, incloses les provocades per la pandèmia de la Covid-19, i ha estat descrit com un dels més anòmals per part del president del tribunal.